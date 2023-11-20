شرطة ديالى تكشف خفايا اغتيال منتسب في الحشد الشعبي

2023-11-20 13:04:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن خفايا اغتيال منتسب في الحشد الشعبي شمال شرق ديالى، فيما أعلن اعتقال المتهم بعملية الاغتيال وهو الان محتجز في مركز أمني لاستكمال التحقيق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" بعد حادثة اغتيال منتسب في الحشد الشعي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس وسط قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) شكل فريق مختص بشكل فوري في قيادة الشرطة من اجل الاستدلال على هوية الجان".

واضاف، ان"سرعة ردة الفعل اسهمت في كشف هوية القاتل واعتقاله بعد فترة وجيزة من الحادثة، لافتا الى ان التحقيقات الاولية تؤكد بان الدوافع جنائية وليست ارهابية".