في 7 محافظات.. الأمن الوطني يحصي عملياته في ملف تهريب المشتقات النفطية

2023-11-20 13:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حصيلة عمليات

يواصل جهاز الأمن الوطني عملياته النوعية في مكافحة تهريب المشتقات النفطية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء لما يتسببوا به من أضرارٍ كبيرة تنعكس سلباً على الأمن الإقتصادي للبلد.

وقد تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي خلال شهرين من إحباط تهريب (٤٦٠) ألف لتر من الوقود وإلقاء القبض على (٢٨) متهماً وفقاً لمذكرات قبض قضائية.

كما وضبطت (١٧) صهريجاً و(٩) خزانات و(٤) أوكار تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في محافظات (البصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى، وبابل).

هذا وقد جرى مصادرة الكميات المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٠ - تشرين الثاني - ٢٠٢٣

يتبع ...