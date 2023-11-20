2023-11-20 13:26:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حصول فيضانات في بعض الشوارع بعد موجة أمطار غزيرة اجتاحتها منذ يوم أمس، فيما أكد الدفاع المدني معالجة المشكلة وعودة انسيابية الحركة.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثّقت وضع الشوارع في مدينة أربيل مع هطول أمطار غزيرة منذ يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني، المقدم كاروان علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية دخلت حالة التأهب ونشرت منذ يوم أمس مع هطول الأمطار عدة فرق تحسباً لأي حالة طارئة".

وأضاف "الفرق الآن تقوم بالتجول في الشوارع والأحياء السكنية لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار وتم تسجيل خمس مشاكل بتصريف المياه في حدود أربيل تمت معالجتها خلال الساعات الماضية".

وأكد علي أن "الفرق الخاصة في المديرية على استعداد لمعالجة أية إشكاليات قد تحدث بسبب استمرار موجة الأمطار".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد أعلن في وقت سابق اليوم، نسبة الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الساعات الماضية، مقللاً في ذات الوقت من خطر الفيضانات.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الأمطار التي هطلت على أربيل بلغت 60ملم، وهي أكثر 8 مرات من الأمطار التي هطلت في مثل هذا الوقت من العام الماضي".

وأشار إلى أن "مشاريع الصرف الصحي تعمل بشكل طبيعي رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على أربيل وليست هناك أية مشكلة، كما لا توجد مخاطر من حدوث فيضانات".