برحلتين جوية وبرية.. الزوراء يستعد لمباراة "مصيرية"

2023-11-20 13:26:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتوجه نادي الزوراء، الخميس جواً إلى مدينة البصرة والجمعة براً الى الكويت للقاء نادي العربي الكويتي في مباراة وصفها النادي بـ"المصيرية"، في كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو ادارة النادي، والمشرف على الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي الزوراء الذين يمثلون المنتخب في التصفيات المؤهلة لكاس العالم سيلتحقون للعراق يوم 22 من الشهر الحالي وهم جلال حسن وحسن عبد الكريم ومصطفى ناظم كما يلتحق بنفس اليوم لاعبنا ولاعب المنتخب الموريتاني الحسن الحويبيب قادما من موريتانيا وسينضمون لوفد الفريق المتوجه للبصرة الخميس المقبل".

واكد ان "مباراتنا امام العربي الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي ستكون مصيرية للصراع على الصدارة وان الفوز من ارض المنافس سيكون مهما جداً لرصيد نقاطنا، سيما وان مباراتنا التالية ستكون على ارضنا امام الرفاع الكويتي وسيكون الفوز اسهل بحكم التواجد الجماهيري واللعب على ملعبنا في البصرة".

وكان فريق نادي الزوراء العراقي فاز أمام نظيره العربي الكويتي، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المباراة التي جرت في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة ايلول الماضي وانتهت بنتيجة 1-2.

ويتصدر الرفاع البحريني ترتيب المجموعة الثالثة في منافسات كاس الاتحاد الاسيوي برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الزوراء، مقابل 4 نقاط للعربي الكويتي ، ونقطة يتمية لفريق النجمة اللبناني.