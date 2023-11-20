النزاهة تعلن استقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة

2023-11-20 13:44:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمرٍ باستقدام مديرٍعامٍّ سابق في وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة.



الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لشركة الـزجـاج والحـراريَّات الـسابـق التـابعـة لوزارة الـصـناعـة والـمـعـادن، في موضوع المُخالفات المُرتكبة في عقد استثمارٍ مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ.



وأضافت إنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ في إحالة عقد استثمار معامل الزجاج والسيراميك وملحقه المبرم مع اتحاد شركاتٍ روسيَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ العقد الذي تبلغ قيمته (٧,٣٠٥,٠٠٠) ملايين دولارٍ يشمل التأهيل والتشغيل والمشاركة بالإنتاج.



وأكَّدت أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل.





