الاتحادية تحكم بعدم صحة تعليمات صدرت عن حكومة الكاظمي

2023-11-20 13:52:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا



نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد 19 /11 /2023 الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.



وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة ، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .





