العراق وأذربيجان يوقعان اتفاقية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية

2023-11-20 13:58:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي مذكرة تفاهم مع وزارة العمل في اذربيجان عن مجالات العمل والتدريب والصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك خلال زيارته جمهورية اذربيجان مع وفد رسمي يترأسه رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، إذ التقى السيد الوزير خلال الزيارة رئيس جمهورية اذربيجان وجرى الحديث عن امكانية التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.