2023-11-20 14:23:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير في الشأن السياسي والأمني سيف رعد، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، من ذهاب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى مشروع الأقاليم بعد فقدانه منصبه بسبب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي.

وقال رعد، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، سيعمل بكل ما لديه من طرق ضغط سواء كانت داخلية او خارجية من أجل استعادته منصبه، وربما سيعمل ويلجأ الى مشروع الأقاليم، واعلان استفتاء عام بمحافظة الانبار لاعلانها اقليمًا حسب الدستور بدعم من بعض شيوخ العشائر".

وأضاف ان "ذهاب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى الانبار حالياً من أجل محاولة صنع ضغط شعبي وتحالف مع بعض شيوخ العشائر من اجل استثمار هذه القضية بالدفع نحو مشروع الأقاليم، خصوصاً ان الحلبوسي متخوف جداً من انهاء وجوده السياسي ومنع حزبه من مزاولة العمل السياسي بسبب وجود دعوى ضده بشان التعامل مع شركة لها تواصل وعمل مع الكيان الصهيوني، وهذا الامر يجرم عليه وفق قانون منع التطبيع".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت، في وقت سابق، عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخلًا في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.