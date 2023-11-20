خبير اقتصادي يعلق على بيع الحصص النفطية العراقية الى الشركات الاجنبية

2023-11-20 14:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بشأن تجارة بيع الحصص النفطية العراقية الى الشركات الاجنبية.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط العراقية وافقت على بيع شركة إنبس الياباني لحصتها البالغة 40%؜ في الرقعة رقم 10 التي تحتوي على حقل اريزونا الى المشغل شركة لوك اويل الروسية التي تتبع حصتها 60% من الحقل الذي يضم احتياطات نفطية تبلغ 10.9 مليار برميل".

وأضاف: "تستهدف الشركة انتاج 30 الف برميل يوميا من النفط الخام عام 2024 وهو من النفط عالي الجودة نسبيا تبلغ درجة كثافته ما بين 25 و 29 وبمحتوى كبريت منخفض".

واشار المرسومي الى أن "الشركة الروسية تمتلك حصة 75% من حقل غرب القرنة /2، ولم تستطع شركة نفط ذي قار شراء حصة الشركة اليابانية بسبب نقص قدراتها المالية والفنية".

يذكر أن شركة لوك أويل الروسية العملاقة، حظيت باتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية لتطوير أحد أكبر الحقول النفطية بالبلاد، في خطوة تأتي ضمن توجه بغداد لتوسعة قدراتها من الخام وتعزيزها.

وأبرمت لوك أويل اتفاقا مع شركة نفط البصرة لتمديد عقد الخدمات النفطية في حقل غرب القرنة 2 لمدة عشر سنوات حتى 2045 مع مضاعفة الإنتاج.

ويقع الحقل على بعد 65 كيلومترا شمال غرب ميناء البصرة الجنوبي وتبلغ احتياطاته القابلة للاستخراج 43 مليار برميل.

ويبلغ هدف إنتاج حقل غرب القرنة 2 البالغة احتياطاته 14 مليار برميل في المرحلة الأولى 120 ألف برميل يوميا.

وسيضيف الحقل في المرحلة الثانية نموا إنتاجيا إضافيا يبلغ 480 ألف برميل يوميا، من تكوين المشرف، الذي يمثل 10 في المئة من إجمالي إنتاج العراق من الخام، و15 في المئة من صادراتها.





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