2023-11-20 14:39:43 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، (20 تشرين الثاني 2023)، أن الحكومة الاتحادية "تسعى جاهدة، سواء مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية فضلاً عن الدول الأوروبية، للتواصل مع صانعي القرار في واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة"، مبيناً في الوقت ذاته أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى إلى "إقناع الفصائل التي تؤمن بوجود ربط بين التواجد الأجنبي في العراق والحرب في غزة بإيقاف الهجمات على قواعد التحالف الدولي، فهناك مخاطر كبيرة إذا استمرت هذه العمليات"