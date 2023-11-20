2023-11-20 14:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان.

وبحسب وثيقة صادرة من امانة البرلمان وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "استنادا الى المادة (15) خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2020، للتفضل بإعلامنا باسم المرشح صاحب اعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى / محافظة الانبار وبالسرعة الممكنة، باعتباركم الجهة المعنية بذلك".







