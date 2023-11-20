الأمطار والعواصف تكبد مرشحي الانتخابات العراقية خسائر مادية (صور)

2023-11-20 15:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسببت العواصف والامطار في ديالى، بتدمير مئات اللافتات الدعائية لمرشحي الانتخابات في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ذلك كبد المرشحين خسائر مادية.

وبين ان غالبية اللافتات المدمرة في الطرق الخارجية والمناطق المفتوحة خارج الوحدات الادارية بسبب عدم وجود مصدات للرياح العاصفة التي ضربت ديالى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وينتقد مختصون ومتابعون آليات نشر اللافتات الانتخابية باعتماد اعلانات قديمة ومستهلكة تستخدم فيها مواد واطئة الكلفة بعيدا عن التقنيات الاعلانية الحديثة التي تقاوم التقلبات والظروف الجوية.