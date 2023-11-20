2023-11-20 15:04:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

قال السفير البريطاني السابق لدى العراق، جون جنكينز، اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023) إن أي دولة خليجية لن تدعم حماس لأنها تمثل مشكلة بالنسبة لها، فيما اشار إلى إن اسرائيل لن تحتل الضفة الغربية مرة أخرى.

وقال جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في العراق، في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في دهوك، إن" ما حدث في 7 أكتوبر هو في الحقيقة تغيير جذري، نرى الإسرائيليين يسمونه 11 سبتمبر".

وأضاف، إن "حماس ليست دولة مستقلة، إنها جماعة إرهابية متطرفة، إنها حركة سياسية إسلامية، لكنها ليست دولة مستقلة، حماس ليست فاعلا سياسيا للحصول على أي شيء، لذا فإن خلافات 7 أكتوبر هي تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وتابع، إن" إسرائيل تريد حماية أراضيها الآن، أعتقد أنها سياسة صحيحة، للتأكد من أن حماس لن تستمر، لقد قالوا هذا مرات عديدة، إذا قارنت هذا الوضع بالاتفاقات الإبراهيمية، على الرغم من أن هذه الاتفاقات كانت مؤقتة، لكنها كانت حلا لهذا الصراع، فالصراع سيكون له عواقب في المنطقة، الحل واضح، يجب على حماس تحرير الرهائن ومحاولة إقامة دولة للفلسطينيين".

وأردف السفير السابق، إن" حماس تعمل كطرف فاعل في الدولة الفلسطينية، وإذا نظرت إلى الاتفاقات الإبراهيمية، فإن ما نفهمه هو أن الضفة الغربية لن يتم احتلالها مرة أخرى، أعتقد أن هذه هي السياسة الصحيحة، وهذا يعني أنه لا ينبغي على إسرائيل توسيع احتلالها ليشمل الضفة الغربي".

واستطرد المسؤول البريطاني السابق" كانت هناك حوارات مكثفة بين السعودية وإسرائيل، وكانت الولايات المتحدة على علم تام بهذه المناقشات، وكلما أراد نتنياهو الوفاء بوعده، كان يستجد حدث، على سبيل القضية الفلسطينية، أتفق مع د. فؤاد حسين، لا أعتقد أن السعوديين قد يئسوا من حل مشاكلهم مع إسرائيل، عليهم حلها، لأن لديهم أهدافا أخرى، أهداف اقتصادية، تقدم السياسة التي وضعتها السعودية لعام 2030، يجب ألا يكون هناك صراع في المنطقة، وبنفس الطريقة، تريد الدول العربية، في بعض النواحي، التوصل إلى حل سياسي وإنهاء هذه الحرب".

وأكمل، أنه" بالمثل، فإن دول الخليج ومصر لن تلجأ إلى حماس، لأن حماس تمثل مشكلة بالنسبة لهم لعدد من الأسباب، وهي امتداد لإخوان المسلمين، مصر لا تحب وجودها، فهم يريدون إيجاد حل بطريقة ما، وخلق بيئة للوصول إلى حل، وهي إحدى العقبات".