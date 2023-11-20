2023-11-20 15:06:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، ان انتخابات مجالس المحافظات، سوف تجري وفق موعدها المحدد والمعلن من قبل الحكومة بالثامن عشر من الشهر المقبل.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "انتخابات مجالس المحافظات، ستجري وفق موعدها المحدد والمعلن، ولا يوجد ما يدعو الى تأجيل الانتخابات، خصوصاً ان المفوضية انهت كل الاستعدادات للعملية الانتخابية".

وأضاف المطلبي، ان "دعوات مقاطعة الانتخابات لن يؤثر على اجراء العملية الانتخابية، فلا يمكن فرض رأي جهة على رأي اغلبية الجهات السياسية والشعبية، لاسما إن هناك اجماعًا سياسيًا وشعبيًا على اجراء الانتخابات وإعادة عمل مجالس المحافظات لأهميتها في عملية إدارة الحكومات المحلية".

وحذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، يوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) من دعوات عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

ودعا الحكيم في كلمة خلال مؤتمر انتخابي لـ(تيار الكلمة) أحد مكونات تحالف قوى الدولة الوطنية، إلى "مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات" مبينا أن "المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب".

وحذر "من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية و لا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع".

وحمل الحكيم "دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.

وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد .. وعليكم الإلتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف ان "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً .. ومقاطعتكم للإنتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".