2023-11-20 15:34:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان

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تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية، فقد رفض رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الاستقالات التي تقدم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب.



باسم العوادي

الناطق الرسمي باسم الحكومة

20-تشرين الثاني-2023