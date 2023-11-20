2023-11-20 15:52:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نائب وزير العدل الإيراني في الشؤون الدول وحقوق الإنسان، عسكر جلاليان، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن نقل 14 سجيناً إيرانياً من العراق إلى البلاد.

ونقلت "وكالة مهر الإيرانية" عن عسكر جلاليان قوله: "منذ تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين إيران والعراق، تم إطلاق سراح المجموعة السابعة من السجناء الإيرانيين المسجونين في العراق وانهم دخلوا البلاد اليوم الاثنين عبر منفذ مهران الحدودي".

وأكمل، انه" تم القبض على هؤلاء الأشخاص لأسباب مختلفة وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وتم نقلهم إلى إيران لقضاء بقية عقوباتهم.

واشار جلاليان، إنه" بحلول نهاية موسم الخريف، سيتم نقل عدد آخر من السجناء الإيرانيين المسجونين في السجون التركية والأرمنية إلى إيران.