ماهي الشدة المطرية التي تهدد العاصمة؟.. أمانة بغداد تحدد مناطق التحذير (فيديو)

2023-11-20 15:56:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت أمانة العاصمة بغداد، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بشأن استعدادات الامانة لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة المرتقب تساقطها خلال الايام المقبلة.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لـ "بغداد اليوم" إن "كوادر امانة بغداد المختلفة عملت بشكل مبكر للاستعداد الى فصل الشتاء، ومواجهة الامطار"، مضيفاً: "نحن مستعدون بشكل مبكر لأي موجة امطار خلال الأيام المقبلة".

وتابع، أن "امين بغداد وجه جميع دوائر بغداد بالاستعداد للموجات الممطرة وبتحضيرات تختلف عن العام الماضي بالتنسيق مع مختلف الوزارات الخدمية".

وقال الربيعي، إن "شبكات تصريف المياه في المناطق القديمة تأسست في الستينيات اي اننا نعمل حاليا عليها وهي منتهية الصلاحية، لذلك نقوم باصلاحات دورية لمعالجتها اثناء سقوط الامطار".

واشار الى أنه "اثناء تساقط الامطار الغزيرة ممكن ان تغرق الشوارع في المناطق القديمة اي مناطق شرق القناة ومناطق الغربية ولكن الامانة مستعدة لسحب المياه بـ "الشافطات".









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