السوداني يبت في قضية طلب استقالات ثلاثة وزراء في حكومته

2023-11-20 16:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، استقالة ثلاثة من وزراء حكومته، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة إن الوزراء الثلاثة سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذيّة.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ"بغداد اليوم"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وسيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب".

وأشار إلى إن" الرفض جاء تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية".

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط فضلا عن وزيري الصناعة والمعادن والثقافة والسياحة والآثار، في (14 من تشرين الثاني 2023) استقالات خطية الى رئيس مجلس الوزراء، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.