مسعود بارزاني وجونسون يؤكدان ضرورة حل مشكلات أربيل وبغداد وفق الدستور

2023-11-20 16:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، يوم الاثنين، على ضرورة، حل جميع المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور العراقي.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لجونسون والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، أعرب جونسون، عن سعادته بلقاء بارزاني، وثمن دوره في مواجهة الإرهاب، وحضوره في الجبهات الأمامية للحرب، مشيراً إلى "علاقات الصداقة بين بريطانيا وإقليم كوردستان".

هذا وشدد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على ضرورة "استمرار التعاون، والدعم المشترك بين الجانبين، لمواصلة العلاقات الثنائية".

من جانبه، شكر بارزاني بريطانيا على دورها في مواجهة الإرهاب، الذي ما يزال يشكل تهديداً، كفكر وايديولوجية، مشيراً إلى أن "داعش ما يزال يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وعن مسألة العلاقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان، أكد الجانبان، على ضرورة "حل جميع المشكلات وفق الدستور، وعلى مبدأ التوافق والتوازن والشراكة".