السوداني يعلن استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم لإنهاء معاناة أهالي غزة

2023-11-20 17:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، السفير الفلسطيني لدى العراق السيد أحمد الرويضي.

وسلَّم السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.

وأكد سيادته موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال، مشيراً إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.