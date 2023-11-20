المفوضية العليا تصف انتخابات 18 كانون الأول بأنها "ستكون مختلفة"

2023-11-20 17:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، ان العملية الانتخابية القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية مستمرة بعملها من أجل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المعلن والمحدد، ولا نية لتأجيلها، كما ليس هناك ما يدفع الى تأجيلها".

وأكد جميل ان "المفوضية انهت كافة الاستعدادات الرئيسية لإتمام العملية الانتخابية بصورة ناجحة، والعمل متواصل بشكل يومي لإكمال ما تبقى من تلك الإجراءات، وهذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقتها من حيث الإجراءات التي تضمن وتؤكد نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها".

وطرحت اوساط سياسية وشعبية تساؤلات واحتمالات عن امكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل، في اكثر من مناسبة، من بينها مقاطعة التيار الصدري، والاخرى عقب انهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.

وكان النائب سالم العنبكي، قد أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الكتل السياسية "تتعامل مع استحقاق 18 كانون الاول حقيقة واقعة ولاتوجد أي مبررات لتأجيلها"، لافتا الى ان "أي تاجيل يجب ان يكون بسبب وجيه ومهم وبتوافق اغلب القوى السياسية للذهاب بهذا الخيار وهذا غير موجود حاليا".

واشار الى ان "دعوات تأجيل او مقاطعة الانتخابات تصدر في كل دورة انتخابية وهو امر طبيعي في المشهد العراقي لكن ما دامت الاغلبية مهيئة لخوضها تسير الانتخابات في سياقاتها وفق ما تقره المفوضية باعتبارها هي المعنية بالامر".