واسط.. كشف جريمة قتل والقبض على مرتكبها بفترة قياسية

2023-11-20 18:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023) إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل في وقت قياسي.

وأفاد بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد أن أستخبر قسم شرطة العزة بوجود حادث قتل شخص في إحدى مناطق المحافظة ضمن قاطع المسؤولية، تم تشكيل فريق عمل مختص، ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها، أثمرت الجهود بإلقاء القبض على الجاني".

ولفت البيان الى "إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".