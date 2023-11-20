2023-11-20 18:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اختتم المنتخب الوطنيّ، مساء اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، تدريباتهُ التي جرت في الملعبِ الرئيسيّ (ماي دنه) في العاصمةِ هانوي والذي سيحتضنُ مواجهةَ يوم غدٍ الثلاثاء في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت فيتنام الثالثة عصراً بتوقيتِ بغداد.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ 24.

ويبحث المنتخب العراقي عن مواصلة عروضه القوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على المنتخب الفيتنامي بمدينة هانوي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة عصر غد الثلاثاء بتوقيت بغداد.

ويتصدر أسود الرافدين الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الانتصار الكبير على ضيفه الإندونيسي (5-1)، بينما يأتي أصحاب الأرض في الوصافة بفارق الأهداف بعد تجاوز عقبة الفلبين (2-0).

ويمتلك المنتخب العراقي الذي وصل إلى هانوي بطائرة خاصة الأفضلية التاريخية، إذ حسم 3 مواجهات من أصل 4، مكتفيا بتعادل وحيد، دون أن يتعرض لأي هزيمة.



