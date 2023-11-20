المندلاوي: البرلمان ملتزم بدوره في تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات في المنطقة

2023-11-20 18:10:03 - المصدر: الفرات نيوز

شدد السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، على وجوب إيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية عبر تمكين دولة فلسطين على كامل أراضيها وعاصمتها القدس والعمل على ايقاف جرائم الكيان الصهيوني من عمليات إبادة جماعية أودت بحياة 10 الاف شهيد من الأطفال والنساء، فضلا عن التهجير الجماعي والتدمير الشامل ، مؤكدا إنها جرائم تمثل انتهاك سافر للمواثيق الدولية وجرائم حرب ضد الإنسانية وابادة جماعية .

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته اليوم الاثنين، في ملتقى الشرق الأوسط للأمن والسلام ، تحت شعار ( التجديد والمراجعة والمرونة ، مستقبل الشرق الأوسط)

المنعقد في دهوك ، بحضور السيد نجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان والسيد مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم والسيد بافل طالباني وعدد كبير من السادة الوزراء والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي الأحزاب السياسية.

واضاف السيد المندلاوي: ان هذه التهديدات تدعونا لتظافر الجهود وإيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية ، مؤكداً ان مجلس النواب ملتزم بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والاقليمي ، ووجوب التعاون والشراكة لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية في المنطقة .

وتابع ان بناء المستقبل للأجيال القادمة يعتمد على مدى تاثيرنا وما نتوصل اليه كقادة في مجتمعاتنا وتبني مبادئ العدالة وحقوق الانسان .