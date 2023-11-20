2023-11-20 18:33:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات الطقس الى فرص أمطار واردة في بغداد ومحافظات عدة ليلة اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023).

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "بقايا سحب الجبهة المرافقة للمنخفض تندفع من جهة الغرب، وفرص واردة لأمطار خفيفة تشمل العاصمة بغداد وديالى وواسط وبابل وصلاح الدين على فترات قصيرة هذه الليلة فقط".

ولفت الى "استمرار فرص الهطول الرعدي في مدن السليمانية وأربيل ودهوك وشمال نينوى وكركوك لغاية قبل ظهر الثلاثاء".

ونوه عطية الى "استمرار فرص هطول الثلوج على مرتفعات السليمانية وأربيل ودهوك الليلة ونهار الثلاثاء".

وتوقع "انخفاضاً بدرجات الحرارة خصوصا خلال الصباح في المدن كافة".



