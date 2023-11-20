تحديد موعد انتهاء موجة الأمطار في المحافظات العراقية

2023-11-20 18:38:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، موعد انتهاء موجة الامطار الحالية في المحافظات العراقية.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "بقايا سحب الجبهة المرافقة للمنخفض تندفع من جهة الغرب، وفرص واردة لأمطار خفيفة تشمل العاصمة بغداد وديالى وواسط وبابل وصلاح الدين على فترات قصيرة هذه الليلة فقط".

ولفت الى "استمرار فرص الهطول الرعدي في مدن السليمانية وأربيل ودهوك وشمال نينوى وكركوك لغاية قبل ظهر الثلاثاء".

ونوه عطية الى "استمرار فرص هطول الثلوج على مرتفعات السليمانية وأربيل ودهوك الليلة ونهار الثلاثاء".

وتوقع "انخفاضاً بدرجات الحرارة خصوصا خلال الصباح في المدن كافة".



