جونسون يطالب المجتمع الدولي بدعم كوردستان على نيل حقوقه

2023-11-20 19:40:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، يوم الاثنين، إقليم كوردستان ضحى بالكثير من أجل نيل حقوقه، وأن على المجتمع الدولي دعم حقوق شعب كوردستان.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لجونسون، والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، بحسب البيان.

ونقل البيان، عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، قوله إن "إقليم كوردستان ضحى بالكثير من أجل نيل حقوقه، وأن على المجتمع الدولي دعم حقوق شعب كوردستان"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان له مكانة خاصة بالنسبة له، مجدداً التزامه بمواصلة دعم الإقليم ومساندته، كما يجب توفير رحلات جوية مباشرة بين أربيل ولندن".

بدوره، أعرب مسرور بارزاني، عن شكره لبريطانيا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان، مؤكداً تسليط الضوء على "المستجدات في العراق والمنطقة، والتشديد على أهمية حماية حقوق شعب كوردستان واحترام الكيان الدستوري للإقليم، بما يحفظ أمن واستقرار العراق والمنطقة".