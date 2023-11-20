كردستان تشهد أول تساقط للثلوج (صور)

2023-11-20 20:00:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شهد إقليم كردستان، اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، أول تساقط للثلوج، مما أدى إلى تحول أجزاء من مناطق في شمالي شرقي الإقليم إلى اللون الأبيض.

ووفقاً لتقارير الأرصاد الجوية، بحسب وسائل إعلام كردية، فإن تساقط الثلوج الذي بدأ بحلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، زاد تأثيره مع مرور الوقت، حيث تحولت الطرق والأشجار والمركبات إلى قطع فنية بيضاء.

ورغم جمال المشهد، إلا أن سكان قرى سفح جبل "كارا" ضمن قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك واجهوا تحديات في حياتهم، حيث أثر تساقط الثلوج على حركة المرور وجعل التنقل صعبًا إلى حد ما.











