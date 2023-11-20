2023-11-20 20:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية الإصلاحي ضمن محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من أهالي محافظة ذي قار يبلغ من العمر 56 عاما توفي داخل سجن الناصرية الإصلاحي، دون معرفة أسباب الوفاة".

وأضاف أن "النزيل محكوم بالسجن لمدة 7 سنوات وفق أحكام المادة 410 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأوضح المصدر، أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما توفي بحادث غرق بإحدى الأنهر في قرية البو زامل بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".