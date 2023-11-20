وسائل اعلام تركية: تحييد امرأة "مهمة" تنتمي لـ "بي كي كي" في السليمانية

2023-11-20 21:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام تركية اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن تحييد الاستخبارات التركية، غولسومة دوغان، "مسؤولة جمع الإتاوات وتجنيد العناصر بتنظيم "بي كي كي"، في السليمانية شمال العراق.

وذكرت وكالة الاناضول، ان ذلك جاء في عملية ضد تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" شمال العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادرها قولهم إن "غولسومة دوغان الملقبة بـ"جيان ماردين" كانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد العناصر لصالح التنظيم".

وأضافت أن الإتاوات التي كانت تجمعها "دوغان" من سكان المنطقة كانت تستخدم في تمويل الهجمات ضد القوات التركية وفي الدعم اللوجستي للتنظيم، كما تورطت في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم"، بحسب تعبير الوكالة.



