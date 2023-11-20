2023-11-20 21:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، تدفق اكبر موجة سيول صوب بحيرة حمرين من محورين، في بشارة لتعويض نسبي للجفاف والخزين المائي المفقود خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

وقال مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موجة سيول كبيرة تتدفق من محوري نهر ديالى ووادي جند صوب بحيرة حمرين شرقي السعدية منذ ساعات وهي في تصاعد مستمر".

واضاف، ان "الموجة تمثل بداية تفاؤل خاصة وان بحيرة حمرين تشكل شريان الحياة لاكثر من مليون نسمة في ديالى كونها مصدر المياه في 5 انهر رئيسية على مستوى المحافظة.

واشار الى ان "بحيرة حمرين فقدت في السنوات 3 الماضية اكثر من 90% من خزينها المائي بسبب الجفاف الحاد"، معتبرا ان "السيول تمثل بشارة خير لعودة بسيطة الى وضعها الطبيعي في امكانية تأمين مياه الشرب وسقي البساتين خلال المرحلة القادمة اذا ما استمرت السيول بمستواها الحالي فترة اطول".

وتعد بحيرة حمرين والتي تقع على نهر ديالى خزينا ستراتيجيا للمياه في محافظة ديالى وهي قادرة على استيعاب اكثر من مليارين و400 مليون م3 من المياه، بحسب مختصين.