اجتماع مرتقب بين المركزي العراقي والخزانة الأمريكية الأسبوع المقبل

2023-11-20 21:54:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاثنين، عن اجتماع جديد يجمع العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدولار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماعا مرتقبا بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الامريكية الاسبوع المقبل".

وأبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في (19 أيلول الماضي) في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الأخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.