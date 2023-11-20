منتخب واعدات العراق يستعد لغرب آسيا في الأردن

2023-11-20 22:02:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يشارك المنتخب العراقي للواعدات، في بطولة غرب آسيا، المقرر انطلاقها يوم 30 تشرين الثاني الجاري، وتختتم في السادس من كانون الأول المقبل.

وتقام مباريات الواعدات بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وسوريا والعراق، وستجري على ملاعب مصغرةٍ، مدة كل شوط 35 دقيقة، وتشارك في أرض الملعب تسعُ لاعباتٍ، والتبديل مفتوح للمنتخبين.

ويقود منتخب الواعدات العراقي المدرب "علي حسن" والملاك الفني المساعد، وستكون المشاركةِ العراقية الأولى من نوعها في هذه الفئة العمرية، بينما سبق للمنتخبات الأخرى أن شاركت في النسخة الماضية.

وباشر منتخب الواعدات تدريباته، بوقت سابق من يوم الاثنين، في ملعب الشعب الثاني، تأهباً للمشاركة في بطولةِ اتحاد غرب آسيا دون سن 14 عاماً للساحاتِ المكشوفة والتي تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان نهاية الشهر الحالي.