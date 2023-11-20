القضاء العراقي يتحرك ضد شقيق برلماني اختلس نحو مليار دينار (وثيقة)

2023-11-20 22:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمر قبض بحق شقيق نائب في مجلس النواب الحالي، بتهمة اختلاس نحو مليار دينار خصصت لصيانة مبنى مديرية الوقف السني في قضاء الصويرة ضمن محافظة واسط.

وجاء في مذكرة القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكوت/رئاسة استئناف واسط، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز: "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم الهارب عبد الله برهان الجحيشي".

وعبد الله، هو شقيق النائب عدنان برهان الجحيشي، اختلس مبلغاً مالياً قدره (864) مليون دينار، عندما كان مديراً لديوان الوقف السني في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، وفق مصدر قضائي أبلغ الوكالة.