2023-11-20 22:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم في محافظة ذي قار، هدد المرشحين عبر مكبرات الصوت بتمزيق دعايتهم الانتخابية، وحرض المواطنين على مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل.

وبحسب بيان الاستخبارات الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المتهم كان يستخدم دراجة نارية (ستوته) ومواقع إلكترونية، للقيام بتهديد المرشحين وتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد أن تلقت مفارز الوكالة في ذي قار، معلومات عن تحركات المتهم آنفة الذكر، حيث جرى تشكيل فريق عمل استخباري للبحث والتحري عنه، بعد استحصال جميع الموافقات الأصولية، وعند اعتقاله ضُبط بحوزته سلاح نوع (مسدس)، وفق البيان.

واعترف المتهم، صراحة قيامه بتهديد المرشحين عبر مكبرات الصوت، وتمزيق دعايتهم الانتخابية، ودعوته المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، واستغلاله أحد المقاهي التي يملكها لتحريض مرتاديها على المقاطعة، واشتراكه في الاعتداء على دائرة الصحة في ذي قار، بحسب بيان الاستخبارات.