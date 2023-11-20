"وفر أكثر بشهر نوفمبر" مع عروض مميزة وخصومات قيمة من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تصل لغاية 40%

2023-11-20 23:06:55 - المصدر: سامسونج

)بغداد، العراق - 20 تشرين الثاني 2023): أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض وخصومات مميزة تصل نسبتها إلى 24%، وتقدمها للزبائن والمستهلكين حتى تاريخ 11 كانون الأول 2023 أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق، وذلك على باقة مختارة من الأجهزة المنزلية، وأجهزة الترفيه المنزلي من علامة "سامسونج"، والتي يمكن تسوقها عبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في مدن ومحافظات العراق، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط إذ يعد متجر سامسونج الإلكتروني e-store الموقع رسمي لشركة سامسونج يمكنك من الحصول منتجات سامسونج بشكل مباشر.

وتأتي حملة العروض والخصومات هذه ضمن التزام سامسونج المستمر بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، حيث تسعى سامسونج على الدوام إلى إظهار التقدير لعملائها على مستوى العالم لدعمهم لها وثقتهم بها عبر عقود من الابتكار. إذ توفر لعملائها فرصة فريدة لامتلاك أجهزتها الرائدة والمفضلة من خلال طرح عروض وخصومات استثنائية وبأسعار مميزة.

وفي إطار الحملة، سيكون بإمكان المستهلكين الحصول على أي من أجهزة تلفاز "سامسونج" التي تتميز بمحافظتها على ريادة الصناعة وسوقها منذ 17 عاماً على التوالي، والتي تشمل تلفاز NEO QLED 4K قياس 55 بوصة، وتلفاز Crystal UHD قياس 60 بوصة و65 بوصة و85 بوصة بخصم يصل إلى 24% وذلك حتى تاريخ 11 كانون الأول 2023.

أما بالنسبة للأجهزة المنزلية، فهي متاحة فقط في مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في مدن ومحافظات العراق. حيث تقدمها الشركة ضمن الحملة بخصومات تصل إلى 16% على مجموعة من غسالات الملابس ذات التحميل الأمامي، و 12% على الثلاجات، والتي تشمل ثلاجة الفريز العلوي مع تصميم Bespoke، وثلاجة الفريز العلوي مع خاصيّة Optimal Fresh+، وتستمر هذه الحملة حتى تاريخ 10 كانون الأول 2023 . كما ستتيح سامسونج لعملائها فرصة الاستفادة من خصومات تصل لغاية 40% وعروض حصرية على هواتفها الذكية وإكسسواراتها.

ويمكن للعملاء سامسونج في العراق الاطلاع على أفضل عروض شهر نوفمبر من سامسونج والاستمتاع بتجربة تسوق سهلة وممتعة من خلال زيارة متجر سامسونج الإلكتروني، أو زيارة الفروع والمعارض المعتمدة لدى شركة سامسونج والمنتشرة في جميع أنحاء العراق.