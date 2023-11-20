الفصائل تهاجم عين الأسد بطائرة مسيرة

2023-11-20 23:40:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم جنوداً أمريكيين، ضمن محافظة الأنبار أقصى غرب العراق، إلى استهداف جديد بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان للفصائل المسلحة التي تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي" عين الأسد غرب العراق، بطائرة مسيّرة، و"أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأضاف البيان، أن هذا الاستهداف جاء رداً على "الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهل غزة"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس والقوات الاسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، بوقت سابق، تعرض قواعدها العسكرية في كل من العراق وسوريا إلى أكثر من 61 هجوماً منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة.