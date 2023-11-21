2023-11-21 00:01:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب، عن انتخاب بديل عن محمد الحلبوسي في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل (22 تشرين الثاني 2023).

كما تضمن جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الاعلامية البرلمانية وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، "التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات" بغية تمديد صلاحيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قضت في الثلاثاء الماضي بانهاء عضوية محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان السابق) وليث الدليمي من مجلس النواب.



