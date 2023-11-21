بالصور.. ملعب الشعب الدولي بحلة جديدة وزيادة بعدد المقاعد

2023-11-21 00:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، الاقتراب من إنهاء الأعمال الجارية، في ملعب الشعب الدولي، التي شملت كل مرفقاته وأرضيته.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن مدير الملعب علاء أحمد زيدان قوله، أن "الأعمال شملت أرضية الملعب، التي اكتملت بنسبة كبيرة، فضلاً عن تغيير مضماره بشكل كامل، الذي نفذته شركة أرض الملاعب، وتم نصب الكراسي باللونين الأزرق والأبيض، وهو بمساحة مريحة للجلوس، فضلاً عن زيادة المقاعد بواقع (1500) كرسي، وذلك لضمان دخول أكبر عدد من الجماهير الرياضية العاشقة لكرة القدم".

وأضاف زيدان، أن "الأعمال انتهت من ناحية صيانة الإنارة، ومولدات الكهرباء، وأعمال تأسيس منظومات الكهرباء، والتبريد في كل أجزاء الملعب، ونصب كراسي جديدة للـ vip و الـ vvip، وتم الإنتهاء من أعمال صبغ الجدران الخارجية والداخلية للملعب، فضلاً عن التغيير الشامل في الحمامات، ومنازع اللاعبين، وغرف الحكام، والمشرفين على المباريات، وتم نصب الهيكل الخارجي للشاشة، والتي ستكون بمساحة (144) مترا، وبمواصفات عالمية.



