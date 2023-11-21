العراق يتحدى فيتنام والتفوق التاريخي سلاحه لكسب الرهان من جديد

2023-11-21 01:00:09 - المصدر: العربي الجديد

يأمل المنتخب العراقي في مواصلة سلسلة نتائجه المميزة بشكل عام، وأمام فيتنام على وجه الخصوص، حين يقابل الأخير في هانوي، الثلاثاء (الساعة 14 بتوقيت القدس المحتلة)، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وأمم آسيا 2027.

وتصدر "أسود الرافدين" ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد الفوز الكبير على ضيفه الإندونيسي (5-1)، بينما يأتي الفيتناميون في الوصافة بفارق الأهداف بعد الانتصار على الفيليبين بهدفين دون رد.

وعلى مستوى مواجهات المنتخبين، وحسب موقع "11v11" المختص بتاريخ وإحصائيات كرة القدم، فإن التاريخ يميل لمصلحة "أسود الرافدين"، حيث تقابلا في 4 مواجهات رسمية، انتصر "أسود الرافدين" في 3 مناسبات، مع تعادل وحيد كان في تصفيات مونديال 2018، وجاء بهدف لمثله.

كاساس يقلل من أهمية التاريخ

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، أشاد مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس بالمنافس الفيتنامي، مؤكداً على أهمية المباراة لكلا المنتخبين، خصوصاً أنهما قد حققا الفوز في أول مباراة لهما في التصفيات.

وفي تعليقه على أن تاريخ المواجهات يصب في مصلحة العراق، قال "نعلم أن منافسنا قوي ومنظم، وكل منا يريد الفوز في هذه المباراة، والتاريخ ليس مهماً لأن التاريخ يقول إن البرازيل دائماً تفوز في أي مواجهة. نطمح للظفر بنقاط المباراة ولكنها ليست سهلة".