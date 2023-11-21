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هزة أرضية تضرب جنوب شرق بغداد والسكان يستشعرون قوتها

هزة أرضية تضرب جنوب شرق بغداد والسكان يستشعرون قوتها
هزة أرضية تضرب جنوب شرق بغداد والسكان يستشعرون قوتها
2023-11-21 06:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة ارضية فجر هذا اليوم الثلاثاء، في محافظة بغداد .

وذكر تقرير صادر عن هيئة الرصد الزلزالي،ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:02:12 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجات على مقياس ريختر، وتبعد (35) كم جنوب شرق العاصمة بغداد .

هذا ويتم الشعور بهم من قبل المواطنين ولم أي خسائر تذكر، وفقا للتقرير.

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