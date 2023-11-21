الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار والتركيز يتحول إلى محضر اجتماع الفدرالي الأميركي

2023-11-21 09:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب ،الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي الأميركي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولارا للأونصة بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1990.10 دولارا.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولارا للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولارا، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولارا.