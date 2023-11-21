الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار والتركيز يتحول إلى محضر اجتماع المركزي الأمريكي

2023-11-21 09:14:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1988.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.

وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس "عوائد الدولار والسندات الأمريكية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر كانون الأول وأن هناك فرصة تزيد على 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو أيار.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.64 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.



