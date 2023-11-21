2023-11-21 09:16:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أرسلت جمعية الهلال الاحمر العراقي اكثر من ١١ طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة عن طريق طيران الجيش العراقي إلى الهلال الاحمر المصري في مدينة العريش تمهيداً لتسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني .

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة " فزعة عراقية للأقصى " المتواصلة والتي أطلقتها الحكومة العراقية في أكتوبر الماضي لجمع التبرعات وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء. ويتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الهجرة ، وعدد من المؤسسات الحكومية.