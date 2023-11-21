الحكيم والاعرجي يؤكدان أهمية تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين العراق ودول الجوار

2023-11-21 09:25:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تطورات المشهد الأمني والسياسي، كانت محور لقائنا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حيث أكدنا أهمية الحفاظ على المنجز الأمني الذي تحقق بدماء العراقيين من جميع المكونات.

شددنا أيضا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين العراق ودول الجوار، وأكدنا حتمية إنهاء أزمة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم وغلق هذا الملف وقطع الطريق أمام المعتاشين عليه، كما دعونا إلى اعتماد برامج واضحة للتصدي لظاهرة المخدرات، فهي آفة أخطر من الإرهاب وتحتاج جهدا أمنيا واستخباريا وتثقيفا مجتمعيا مضاعفا.

في الأزمة الفلسطينية شددنا على دعم الشعب الفلسطيني وإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، ودعونا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، كما طالبنا المجتمع الدولي بإيقاف حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق الأطفال والمدنيين.

يتبع ...





