وزير التربية يعزي بوفاة 10 معلمين من البصرة في حادث سير "مروع"

2023-11-21 10:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير التربية يعزي بوفاة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الابراهيمي في سفوان ويوجه مدير التربية لاعانة ذويهم



تقدم وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس الجبوري بالتعازي والمواساة في الحادث الأليم الذي اودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الابراهيمي في سفوان.



وبين الجبوري ان حادث السير المروع الذي تعرض له مركبة الكوادر التعليمية التابعة للمدرسة انتهى إلى وفاة ١٠ من منهم ومعهم ٣ من اطفالهم، واصفاً ما حصل باللحظة الحزينة التي لا تكفيها الكلمات.



ووجه الجبوري مدير تربية محافظة البصرة للتواصل مع ذوي الضحايا وتقديم كل اشكال الدعم والعون لهم، فضلاً عن ايفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في عزائهم، وانا لله وانا اليه راجعون.





