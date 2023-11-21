ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-11-21 10:18:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار امس الاثنين 157500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 157250 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 158100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158000 دينارمقابل 100 دولار.