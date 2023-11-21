الطلبة يشكو "الديون المتراكمة": أربكت عملنا وافلست خزينتنا

2023-11-21 10:18:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد أمين سر نادي الطلبة الرياضي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن إدارة النادي تتحمل حالياً عبء كبير لإعادة مبالغ مالية للاعبين ومدربين جراء ديون سابقة، لافتا ان خزين النادي صبح فارغاً بسبب ديون سابقة للاعبين ومدربين.

وقال باسم جمال لوكالة شفق نيوز، ان جميع الديون التي بذمة الإدارات السابقة بدأت تظهر في عهد إدارتنا المؤقتة وهذا ولد ارباكاً كبيراً في عملنا، سيما وان كل مبلغ يصلنا ندفعه للديون حتى أصبحت خزائن النادي خاوية من الأموال.

وأضاف جمال، أن آخر شكوى رفعت لاتحاد الكرة ضد نادينا للمطالبة بمستحقات سابقة كانت من رئيس النادي السابق علاء كاظم، والذي يطالب بمبلغ كان قد أنفقه على النادي من جيبه الخاص وقدره 300 مليون دينار.

وبين ان الادارة المؤقتة الحالية تواجه صعوبة في دفع الديون الضخمة رغم أن وزارة التعليم العالي لم تقصر لكن الديون يبدو أنها لن تنتهي وستربك حساباتنا في دعم الفريق الكروي وتجهيز الفرق للمشاركات المحلية والخارجية .

وكانت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقي لكرة القدم دعت ممثلَ نادي الطلبة الرياضي للحضورِ الى مقر الاتحاد بعد غد الخميس، وذلك بشأن الدعوى المقدمة من قبل علاء كاظم جبر رئيس الهيئة الإداريّة السابق ضد الإدارة الحالية للمطالبة بمستحقاته التي صرفها على النادي من جيبه الخاص حينما كان رئيسا للنادي، وفق قوله.