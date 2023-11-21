2023-11-21 10:28:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج نقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء للسنة الدراسية 2024/2023.



وتتضمن النتائج نقل (307) ضمن القناة العامة و (13) ضمن قناة ذوي الشهداء من الطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم على وفق ضوابط النقل الخاصة بالقناة.



وبهذا الصدد توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

21 تشرين الثاني 2023



يتبع ...





