أسعار صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء في بغداد

2023-11-21 10:31:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، ارتفاعًا طفيفًا في محال الصرافة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ 159,250 ألف دينار لكل 100 دولار".

واضاف، أن "سعر الشراء بلغ في الاسواق 157,250 ألف دينار لكل 100 دولار".

ووفق التعاملات المسائية ليوم امس الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بلغ سعر صرف الدولار في بغداد 158,000 ألف دينار لكل 100 دولار.



